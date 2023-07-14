Россия отклонила просьбу президента ЮАР Сирила Рамафосы не делать главой российской делегации на саммите БРИКС Владимира Путина.
Власти ЮАР сообщили, что предпочли бы принять в качестве гостя главу МИД РФ Сергея Лаврова вместо Владимира Путина. Об этой просьбе рассказал вице-президент ЮАР Пол Машатиле.
"Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом его арестовать", — объяснил свою позицию второе лицо государства ЮАР.
Машатиле рассказал, что попытки перенести саммит в КНР не увенчались успехом, так как этот вариант не устроил Индию и Бразилию.
Представитель ЮАР отметил, что переговоры по поводу визита Путина на саммит продолжаются.
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