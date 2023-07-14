Французский лидер Эммануэль Макрон во время военного парада в честь Дня взятия Бастилии продемонстрировал свой новый бронеавтомобиль, созданный премиальным брендом DS, передаёт BFMTV.
По информации телеканала, тёмно-синий бронированный автомобиль с удлинённым шасси и спецоборудованием появился на Елисейских полях. Отмечается, что машина может работать с помощью топлива или электроэнергии.
"Глава государства отправился на Елисейские поля на совершенно новом DS 7 ÉLYSÉE на базе DS 7 E-Tense 4X4 300", — сказано в материале.
Ранее стало известно, что Макрон принял решение поставить на Украину свыше 50 дальнобойных ракет SCALP. Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал такой шаг Парижа, назвав его безумным. Он считает, что президент Франции поставил под удар экономику собственной страны ради поддержки киевского режима.
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