После разочарования в президенте Турции Реджепе Эрдогане Станислав Садальский восхитился премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" согласился с заявлением венгерского политика, который считает, что Украина утратила свой суверенитет, так как экономика и промышленность страны пришли в упадок.
"Орбан — единственный политик в Европе, который называет вещи своими именами", — написал Садальский в своём Telegram-канале.
Ранее политолог Сергей Марков прокомментировал оправдания Эрдогана по поводу передачи "азовцев"* Украине.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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Украинцы, которые заверяли власти Европы, что "бегут от войны", массово отправились на родину во время летнего отпуска.