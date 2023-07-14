Садальский похвалил премьера Венгрии Орбана

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После разочарования в президенте Турции Реджепе Эрдогане Станислав Садальский восхитился премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Фото: Wikimedia Commons

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" согласился с заявлением венгерского политика, который считает, что Украина утратила свой суверенитет, так как экономика и промышленность страны пришли в упадок.

"Орбан — единственный политик в Европе, который называет вещи своими именами", — написал Садальский в своём Telegram-канале.

Ранее политолог Сергей Марков прокомментировал оправдания Эрдогана по поводу передачи "азовцев"* Украине.

* Запрещённая в России террористическая организация.