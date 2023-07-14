Киевская власть "планирует выращивать" марихуану в Крыму

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Так называемый постпред президента Украины Владимира Зеленского в "Автономной Республике Крым" Тамила Ташева сообщила, что киевская власть после "деоккупации полуострова" начнёт производить там марихуану.

Фото: pixabay.com

Об этом сообщает издание "Украина.ру".

Киев также хочет поставлять производимое в другие страны.

Ташева отметила, что эту "идею заложили в стратегию экономического восстановления Республики, разработанную к саммиту Крымской платформы, ещё год назад".

"Подоляк мечтает просто постоять на набережной в Ялте, а кто-то мечтает там по-наркомански истерически хохотать. У каждого свои несбыточные цели", — отмечает портал.

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