The Sun: режиссёр Кэмерон договаривается о съёмках сериала про крушение батискафа "Титан"

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Режиссёр популярного фильма "Титаник" Джеймс Кэмерон ведёт переговоры о возможной экранизации крушения батискафа, принадлежащего компании OceanGate, в Атлантическом океане.

Фото: Fotodom.ru

Как отмечает The Sun, со ссылкой на свой источник, трагедия, в результате которой погиб весь экипаж батискафа "Титан", может стать основой для создания большого сериала. Впоследствии его планируется разместить на известном стриминговом сервисе, сказано в материале.

"Джеймса хотят видеть режиссёром. Это близкий его сердцу проект", — подчеркнул собеседник издания.

Он добавил, что Кэмерону готовы предоставить достаточное количество времени и финансирования для изучения всех подробностей ЧП на "Титане". По его словам, главные роли могут исполнить актёры Мэтт Деймон и Кумэйл Нанджиани.

Ранее сообщалось, что обнаруженные в Атлантике обломки батискафа указывают на взрыв, произошедший во время погружения к "Титанику". Учёный из Флориды Эйлин Мария Марти убеждена: авария почти мгновенно уничтожила подводный аппарат, следовательно, пассажиры погибли безболезненно.