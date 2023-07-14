РИА Новости: Зеленский взбесил лидеров НАТО на саммите в Вильнюсе

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Президент Украины Владимир Зеленский возмутил своим поведением западных лидеров на саммите НАТО в Вильнюсе. Ему посоветовали "остыть" и устроили холодный душ. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Михаил Катков в своей авторской колонке.

Фото: Youtube: Ударные Z силы

Публицист обобщил сообщения западных СМИ, которые пишут, что Зеленскому на совместном ужине было настоятельно рекомендовано прекратить критику НАТО и удовлетвориться обещаниями членов G7, а не подвергать сомнению правильность их решений.

На другой день последовало резкое заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса, который намекнул на то, что ждёт от Киева благодарности за помощь.

Интересно, что успокоить Зеленского не пытался президент США Джо Байден, который удалился в апартаменты. А унимать строптивого партнёра пришлось менее значимым членам НАТО. При этом американская делегация была в ярости из-за того, что Зеленский назвал отказ пригласить Незалежную в Североатлантический альянс "абсурдом", заключил журналист.

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