Пользователи Сети обвинили президента США Байдена в предательстве после слов об Украине

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

Американские пользователи Twitter* обрушились с критикой на главу Белого дома Джо Байдена после его заявления о дальнейшей поддержке Украины странами, входящими в состав G7.

Фото: Фото с личного Instagram*-аккаунта Джо Байдена

Как пояснили комментаторы, Байден солгал рядовым жителям США о том, что деньги налогоплательщиков помогут Киеву выиграть противостояние с РФ. По их мнению, Украина уже проиграла в конфликте, а Вашингтон "потерпел неудачу".

"Ты подвёл всю нашу страну", — отметил один из пользователей.

Его позицию поддержали и другие американцы. Они предложили Байдену помогать гражданам своей страны вместо Украины. Комментаторы назвали действия Вашингтона в ходе украинского конфликта бессмысленными, особенно на фоне экономических проблем в Соединённых Штатах.

Ранее читатели Daily Mail пришли в ярость, узнав, что Байден намерен и дальше поддерживать киевский режим. Они выразили негодование из-за новых поставок техники для украинской армии.

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