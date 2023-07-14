Американские пользователи Twitter* обрушились с критикой на главу Белого дома Джо Байдена после его заявления о дальнейшей поддержке Украины странами, входящими в состав G7.
Как пояснили комментаторы, Байден солгал рядовым жителям США о том, что деньги налогоплательщиков помогут Киеву выиграть противостояние с РФ. По их мнению, Украина уже проиграла в конфликте, а Вашингтон "потерпел неудачу".
"Ты подвёл всю нашу страну", — отметил один из пользователей.
Его позицию поддержали и другие американцы. Они предложили Байдену помогать гражданам своей страны вместо Украины. Комментаторы назвали действия Вашингтона в ходе украинского конфликта бессмысленными, особенно на фоне экономических проблем в Соединённых Штатах.
Ранее читатели Daily Mail пришли в ярость, узнав, что Байден намерен и дальше поддерживать киевский режим. Они выразили негодование из-за новых поставок техники для украинской армии.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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