Анкара дала все разъяснения ситуации российской стороне по вопросу выдачи Украине командиров националистического батальона "Азов"*, заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.
По его словам, ситуация "прояснилась" на фоне объяснений Анкары и напряжённость между странами отсутствует.
"С нашей стороны были приведены соответствующие объяснения, ситуация прояснилась", — пояснил Челик Habertürk.
Что конкретно было в объяснениях Анкары для России, политик не уточнил.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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