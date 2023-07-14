Правящая партия Турции заявила, что Анкара объяснилась с РФ по передаче командиров "Азова"*

0:48 Your browser does not support the audio element. Мир

Анкара дала все разъяснения ситуации российской стороне по вопросу выдачи Украине командиров националистического батальона "Азов"*, заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.

Фото: freepik.com

По его словам, ситуация "прояснилась" на фоне объяснений Анкары и напряжённость между странами отсутствует.

"С нашей стороны были приведены соответствующие объяснения, ситуация прояснилась", — пояснил Челик Habertürk.

Что конкретно было в объяснениях Анкары для России, политик не уточнил.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.