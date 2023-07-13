Экс-разведчик армии США Риттер объяснил, почему Британия стала не нужна НАТО

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Текущее состояние вооружённых сил Британии настолько удручающее, что эта страна стала просто не нужна НАТО. Такое мнение высказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: fishki.net

Американский военный обратил внимание, что количество британцев в структурах Альянса намного больше, чем, собственно, в самой британской армии. По словам Риттера, это обстоятельство возмущает остальных членов НАТО.

"Многие негодуют из-за того, что военные возможности Лондона не соответствуют его статусу и положению. Армия королевства настолько ослабла, что нахождение страны в альянсе контрпродуктивно", — сказал Риттер в беседе с журналистом Гарландом Никсоном в его блоге на YouTube.

Бывший разведчик обратил внимание, что аналогичная проблема наблюдается и в армии Германии.

При этом в двух других членах Альянса — США и Польше — ситуация прямо противоположная, их власти тратят большие средства на развитие своих армий.

По мнению Риттера, НАТО уже далеко не та мощная организация, что была раньше, а его способность выиграть в современном конфликте вызывает большие сомнения.