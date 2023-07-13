Украинский лидер Владимир Зеленский проинформировал о проведении совещания, посвящённого итогам литовского саммита в Вильнюсе.
По словам Зеленского, киевскими властями уже начата подготовка к заключению соглашений по гарантиям безопасности для Украины с партнёрами страны.
"Каждую договорённость для Украины с партнёрами в Вильнюсе теперь переводим в наши конкретные шаги, чтобы все договорённости стали конкретными результатами. Хороший саммит должен дать и хорошие плоды", — написал Зеленский в своём Telegram-канале.
Украинский президент заверил, что его правительство ведёт подготовку к тому, чтобы заключить договоры с партнёрами по гарантиям безопасности для Украины, имеющие своей целью членство страны в НАТО.
Зеленский подчеркнул, что таким образом к следующему саммиту НАТО в Вашингтоне Киев хочет быть как следует подготовленным.
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Американская делегация на саммите в Вильнюсе была в ярости от заявления Зеленского, заявили журналисты.