Зеленский сообщил, что готов к заключению договоров по гарантиям безопасности

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Украинский лидер Владимир Зеленский проинформировал о проведении совещания, посвящённого итогам литовского саммита в Вильнюсе.

Фото: Youtube: Ударные Z силы

По словам Зеленского, киевскими властями уже начата подготовка к заключению соглашений по гарантиям безопасности для Украины с партнёрами страны.

"Каждую договорённость для Украины с партнёрами в Вильнюсе теперь переводим в наши конкретные шаги, чтобы все договорённости стали конкретными результатами. Хороший саммит должен дать и хорошие плоды", — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Украинский президент заверил, что его правительство ведёт подготовку к тому, чтобы заключить договоры с партнёрами по гарантиям безопасности для Украины, имеющие своей целью членство страны в НАТО.

Зеленский подчеркнул, что таким образом к следующему саммиту НАТО в Вашингтоне Киев хочет быть как следует подготовленным.