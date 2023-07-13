Канцлер Германии Шольц заявил, что не отправился бы с Путиным в туристический поход по Альпам

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В ходе беседы с жителями баварского города Фюссен канцлер Германии Олаф Шольц ответил на вопрос о том, с кем бы он отправился в туристический поход по Альпам. Шольц заявил, что ни за что на свете бы не пошёл в поход "по хижинам" с президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: РИА Новости

Канцлер Германии отметил, что он предпочёл бы совершить поход с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Испании Педро Санчесом. Шольц сказал, что оба политика находятся в хорошей спортивной форме, что, по его мнению, делает их подходящими спутниками для такого приключения в горах.

Походы по Альпам являются популярным видом активного отдыха в Баварии. Беседа Шольца с жителями Фюссена транслировалась на сайте правительства, и его заявление вызвало определённое внимание как внутри Германии, так и за её пределами.