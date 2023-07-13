Долгое время Украина настаивала на вступлении в альянс, но в ответ получала лишь отказы со стороны Соединённых Штатов и других западных стран. В конечном итоге, чтобы избежать возможного прямого конфликта с Россией, США и G7 предложили Киеву гарантии безопасности и поддержку в области вооружения и систем обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал это предложение "крупной победой" для Украины. Он отметил, что такие гарантии безопасности позволят расширить сотрудничество Киева с западными партнёрами.
Китайские эксперты Baijiahao предполагают, что США и Запад могут использовать эту ситуацию для временного затягивания СВО и избежания прямого столкновения с Россией. Существуют опасения, что дальнейшее развитие конфликта может привести к серьёзным последствиям, включая угрозу ядерного оружия.
Отказ от стремления вступить в НАТО также может служить шагом в направлении урегулирования конфликта. Авторы статьи отмечают, что будущее развитие ситуации остаётся неясным. Всё зависит от дальнейших действий и решений, которые будут приниматься США, Украиной и другими заинтересованными сторонами.
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