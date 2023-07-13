Безпалько: Михаил Подоляк впервые заговорил о расчленении Украины

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Украина не сможет победить Россию в ходе боевых действий. Стороны конфликта несопоставимы ни по ресурсам, ни по статусу. Однако на данный момент киевское руководство далеко от полного поражения из-за поддержки НАТО. Об этом сообщил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, комментируя Pravda.Ru три возможных исхода военных действий на Украине, которые озвучил Михаил Подоляк.

Фото: finobzor.ru

Ранее советник главы офиса президента Украины отметил, что Киев имеет три вероятных сценария окончания спецоперации: победа ВСУ и создание "эффективной" армии, победа ВС РФ и исчезновение Украины, создание линии разграничения и новые Минские соглашения.

"Интересно то, что Подоляк заговорил о расчленении Украины. Впервые украинский элитарий допустил раздел страны: отказ от Крыма, от Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей", — указал Безпалько.

Однако третье минское соглашение невозможно заключить, поскольку "Минск-1 и "Минск-2" предполагали постепенное возвращение территорий Донбасса в состав Украины, но на особых основаниях. Тогда республики не являлись частью России, отметил специалист.

"Сейчас у нас в Конституции Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области и Крым. Они являются неотъемлемой частью российского государства. Так что "Минск-3" в том смысле, в котором был заключен "Минск-1" или "Минск-2", однозначно невозможен", — заключил собеседник Pravda.Ru.