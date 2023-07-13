Украина не сможет победить Россию в ходе боевых действий. Стороны конфликта несопоставимы ни по ресурсам, ни по статусу. Однако на данный момент киевское руководство далеко от полного поражения из-за поддержки НАТО. Об этом сообщил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, комментируя Pravda.Ru три возможных исхода военных действий на Украине, которые озвучил Михаил Подоляк.
Ранее советник главы офиса президента Украины отметил, что Киев имеет три вероятных сценария окончания спецоперации: победа ВСУ и создание "эффективной" армии, победа ВС РФ и исчезновение Украины, создание линии разграничения и новые Минские соглашения.
"Интересно то, что Подоляк заговорил о расчленении Украины. Впервые украинский элитарий допустил раздел страны: отказ от Крыма, от Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей", — указал Безпалько.
Однако третье минское соглашение невозможно заключить, поскольку "Минск-1 и "Минск-2" предполагали постепенное возвращение территорий Донбасса в состав Украины, но на особых основаниях. Тогда республики не являлись частью России, отметил специалист.
"Сейчас у нас в Конституции Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области и Крым. Они являются неотъемлемой частью российского государства. Так что "Минск-3" в том смысле, в котором был заключен "Минск-1" или "Минск-2", однозначно невозможен", — заключил собеседник Pravda.Ru.
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