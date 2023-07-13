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НАТО даст Украине ядерные F-16 - Киев уже сжёг Кремль на марке

3:55
Мир

Страны НАТО намерены учить лётчиков Украины пилотированию самолётов F-16, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он также подтвердил, что поставки Киеву вооружений продолжатся — сообщает Агентство сетевой информации.

НАТО даст Украине ядерные F-16 - Киев уже сжёг Кремль на марке
Фото: w-dog.ru

По словам Столтенберга, инициаторами создания коалиции для обучения украинских пилотов на самолётах F-16 стали Нидерланды и Дания. В настоящее время уже есть предварительный план обучения и ведётся подготовка к приёму курсантов.

Он подчеркнул, что члены Альянса продолжат и поставки других видов вооружения — ракеты, бронетехнику, снаряды и прочее. В НАТО считают, что накачать Украину оружием — главная задача на сегодняшний день.

  • Франция даёт крылатые ракеты,
  • Германия даёт системы противовоздушной обороны и бронированные машины,
  • ЕС и Америка дают танки,
  • Британия дает ракеты,
  • США дают оружие и боеприпасы.

Киев, вероятнее всего, получит истребители F-16 от европейских стран, у которых они есть, заявил по этому поводу американский президент Джо Байден. При этом в самих США согласия по этому вопросу уже не предвидится - конгрессвумен Марджори Тейлор Грин внесла поправки в проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год.

Предлагается обязать президента Джо Байдена начать процесс выхода страны из НАТО, запретить выделять средства на нужды Киева до окончания украинского конфликта, а также запретить поставлять ему истребители F-16 и ракеты большой дальности.

Но в Вильнюсе так или иначе заявили, что "ведутся работы по обеспечению Украины F-16". Хотя все союзники по НАТО согласны, что невозможно принять Украину в альянс до завершения боевых действий.

"Россия будет считать поставку Украине F-16 угрозой в ядерной сфере Мы проинформировали ядерные державы — США, Британию и Францию — что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие", — заявил Сергей Лавров.

"В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере", — пояснил глава МИД России.

"F-16 может нести тактическое ядерное оружие. Вроде авиабомбы B61 и даже B83 (1,2 мегатонны). Радиус боевого применения F16 — 500 миль, ракет из-под его крыла — 1200 миль. С помощью F-16 НАТО реализует европейскую стратегию "ядерного совместного использования" — она подразумевает доступ оснащенных F-16 неядерных стран к атомной "оружейке блока" — рассказал журналист и документалист Константин Сёмин.

"С появлением F16 на Украине никто не сможет сказать, с каким именно боеприпасом поднялся в воздух тот или иной экипаж. В целом это означает только одно — обеими сторонами взят курс на безоглядную эскалацию. Мечты о компромиссах остаются римскому Папе. Надежды на то, что всё рассосётся само или как-нибудь заморозится, не имеют под собой оснований", — добавил он.

Собственно, Киев уже "отметился" анонсом выпуска Укропочтой марки "Истребитель зла" с горящим Кремлем.

"Спалить Кремль или лучше стереть? F16 может и то, и другое", — прокомментировал гендиректор "Укропочты" Игорь Смелянский.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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