Политолог Сергей Марков объяснил, почему Реджеп Эрдоган освободил командиров "Азова"* вопреки договорённостям с Россией.
Марков оценил оправдания Эрдогана, которые впервые попытался объяснить мотивы своего поступка.
Политолог предположил, что решение президента Турции было спонтанным. Турецкий лидер, по словам Маркова, не ожидал, что передача "азовцев"* Киеву вызовет негативную реакцию со стороны России.
Марков не верит в то, что Эрдоган хотел своими действиями оскорбить Владимира Путина.
"Это не удар Эрдогана в спину, а ошибка Эрдогана", — выразил своё мнение политолог.
Он подчеркнул, что ошибки свойственны самостоятельным и сильным политикам.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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