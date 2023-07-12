Марков оценил оправдания Эрдогана по поводу передачи "азовцев"* Киеву

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Политолог Сергей Марков объяснил, почему Реджеп Эрдоган освободил командиров "Азова"* вопреки договорённостям с Россией.

Фото: РИА Новости

Марков оценил оправдания Эрдогана, которые впервые попытался объяснить мотивы своего поступка.

Политолог предположил, что решение президента Турции было спонтанным. Турецкий лидер, по словам Маркова, не ожидал, что передача "азовцев"* Киеву вызовет негативную реакцию со стороны России.

Марков не верит в то, что Эрдоган хотел своими действиями оскорбить Владимира Путина.

"Это не удар Эрдогана в спину, а ошибка Эрдогана", — выразил своё мнение политолог.

Он подчеркнул, что ошибки свойственны самостоятельным и сильным политикам.

* Запрещённая в России террористическая организация.