Политолог Асафов назвал резолюцию по итогам саммита НАТО шагом к эскалации украинского конфликта

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Политолог и журналист Александр Асафов высказал своё мнение относительно итоговой резолюции, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе, и охарактеризовал её как шаг, способствующий эскалации украинского конфликта.

Фото: Flickr.com/ Utenriksdepartementet UD

По мнению Асафова, в свете происходящего на саммите НАТО и принимаемых решений будет разработана стратегия, с помощью которой альянс собирается финансировать и предоставлять оружие Киеву. В беседе с Радио 1 он отметил, что будет установлен график участия стран НАТО в поддержке Украины, но оценить, насколько это будет реалистично, сложно.

Асафов также указал на возможное принятие неожиданных решений, которые американцы могут считать компромиссными, в частности, относительно кассетных боеприпасов. Он предполагает, что в целом будет предпринята попытка обозначить непрерывную долгосрочную поддержку Украины, превышающую сроки президентства текущего лидера США.

В своих рассуждениях о том, будут ли гарантии для Украины восприниматься Россией как шаги к эскалации, Асафов отметил, что итоговая резолюция саммита в Вильнюсе, несмотря на свои акценты, уже является эскалацией.