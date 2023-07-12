Реджеп Эрдоган заверил, что отношения России и Турции не испортились после передачи Украине командиров "Азова"*.
Эрдоган уверен, что Турция и Россия по-прежнему находятся в хороших отношениях, несмотря на то, что он нарушил договорённости по удержанию "азовцев"*.
"Россия выступила с рядом заявлений, но ситуация вышла в позитивное русло, когда стали известны детали", — объяснил президент Турции.
Эрдоган отметил, что решение передать военнослужащих ВСУ Киеву вызвано тем, что он получил от Украины запрос на данные действия.
"Когда мы получили этот запрос, то мы отдали этих командиров", — рассказал турецкий лидер.
Президент Турции отметил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию с главой РФ лично.
Ранее Мария Шукшина опубликовала пост о поведении Эрдогана.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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