Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Улучшенная звукоизоляция Lada Niva Legend повышает уровень комфорта
Установка зарядных устройств для электромобилей в жилых кварталах без согласия жильцов
Ермак назвал обозначенные Украине сроки для победы над Россией
8 хороших идей для контейнерного садоводства на ограниченной площади
Раскол НАТО: одни против третьей мировой, другие не осознали последствий членства Киева
Handelsblatt: ФРГ расторгла соглашение с Польшей о ремонте танков Leopard ВСУ из-за высоких расценок
Клупов: Россия готовит мощное наступление в ходе спецоперации на Украине
Нарышкин раскрыл содержание своей беседы с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом
Англиканская церковь хочет переделать молитву "Отче наш"

Арестович*: перемирие с Россией — не самое худшее, что может нас ожидать

Мир

Алексей Арестович* рассказал, что будет с Украиной, если она не прекратит "эмоциональный рекет".

Арестович*: перемирие с Россией — не самое худшее, что может нас ожидать
Фото: commons. wikimedia.org

Украинский военный аналитик объяснил, что Украине нужен реальный суверенитет, связанный с построением сильной экономики.

Он предупредил, что "ситуация усугубляется" и вспомнил слова президента Чехии о том, что у Киева есть только одна попытка "до зимы".

"Если не займёмся немедленными системными переменами, перемирие с РФ с линией соприкосновения, которая нам всем совсем не понравится — это не самое худшее, что может нас ожидать", — написал Арестович* в своём Telegram-канале.

Ранее Алексей Арестович объяснил причину провалов Украины.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Из-под земли достал: Китай преподал жёсткий урок США и Европе

Прекращением экспорта редкоземельных металлов Китай объявил "войну чипов".

РИА Новости: Китай дал жёсткий ответ на действия ЕС и США
WP: делегация США пришла в ярость из-за заявления Зеленского о НАТО и Украине
Зеленский привёл в ярость делегацию США заявлением о НАТО и Украине
Вильнюс: НАТО даст Украине больше современного оружия, Россия готовит санкции
Шукшина разместила пост о "хамстве" Эрдогана
Отто фон Бисмарк не хотел уходить в отставку из-за России Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
Почему Зеленского не ликвидировали, объяснил полковник ГРУ
Почему Китай скупает природный газ в огромных объёмах
"Серьёзное оружие": эксперт оценил французские ракеты SCALP
"Серьёзное оружие": эксперт оценил французские ракеты SCALP
Последние материалы
8 хороших идей для контейнерного садоводства на ограниченной площади
Раскол НАТО: одни против третьей мировой, другие не осознали последствий членства Киева
Handelsblatt: ФРГ расторгла соглашение с Польшей о ремонте танков Leopard ВСУ из-за высоких расценок
Клупов: Россия готовит мощное наступление в ходе спецоперации на Украине
Нарышкин раскрыл содержание своей беседы с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом
Англиканская церковь хочет переделать молитву "Отче наш"
Отто фон Бисмарк не хотел уходить в отставку из-за России
Подполковник Марочко оценил массированный удар ВКС РФ по острову Змеиный
Новые правила взаимодействия сотрудников ГИБДД с водителями
Байден: "Плохие новости для вас, Зеленский, — мы никуда не денемся, вы застряли с нами"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников