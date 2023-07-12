Алексей Арестович* рассказал, что будет с Украиной, если она не прекратит "эмоциональный рекет".
Украинский военный аналитик объяснил, что Украине нужен реальный суверенитет, связанный с построением сильной экономики.
Он предупредил, что "ситуация усугубляется" и вспомнил слова президента Чехии о том, что у Киева есть только одна попытка "до зимы".
"Если не займёмся немедленными системными переменами, перемирие с РФ с линией соприкосновения, которая нам всем совсем не понравится — это не самое худшее, что может нас ожидать", — написал Арестович* в своём Telegram-канале.
Ранее Алексей Арестович объяснил причину провалов Украины.
* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Прекращением экспорта редкоземельных металлов Китай объявил "войну чипов".