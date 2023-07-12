Арестович*: перемирие с Россией — не самое худшее, что может нас ожидать

Алексей Арестович* рассказал, что будет с Украиной, если она не прекратит "эмоциональный рекет".

Фото: commons. wikimedia.org

Украинский военный аналитик объяснил, что Украине нужен реальный суверенитет, связанный с построением сильной экономики.

Он предупредил, что "ситуация усугубляется" и вспомнил слова президента Чехии о том, что у Киева есть только одна попытка "до зимы".

"Если не займёмся немедленными системными переменами, перемирие с РФ с линией соприкосновения, которая нам всем совсем не понравится — это не самое худшее, что может нас ожидать", — написал Арестович* в своём Telegram-канале.

Ранее Алексей Арестович объяснил причину провалов Украины.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.