Берлин вышел из соглашения с Варшавой по ремонту и обслуживанию переданных для нужд ВСУ танков Leopard, пишет EADaily.
Уже в ближайшем будущем будет объявлено решение властей ФРГ, а пока причиной расторжения Handelsblatt называет высокие расценки Польши на ремонт техники.
Ранее сообщалось, что за первичную диагностику танков компания PGZ планировала брать больше 100 тысяч евро, в то время как в самой Германии за данную услугу взимается 12 тысяч.
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