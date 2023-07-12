Handelsblatt: ФРГ расторгла соглашение с Польшей о ремонте танков Leopard ВСУ из-за высоких расценок

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Берлин вышел из соглашения с Варшавой по ремонту и обслуживанию переданных для нужд ВСУ танков Leopard, пишет EADaily.

Фото: Телеграм

Уже в ближайшем будущем будет объявлено решение властей ФРГ, а пока причиной расторжения Handelsblatt называет высокие расценки Польши на ремонт техники.

Ранее сообщалось, что за первичную диагностику танков компания PGZ планировала брать больше 100 тысяч евро, в то время как в самой Германии за данную услугу взимается 12 тысяч.