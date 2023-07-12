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Байден: "Плохие новости для вас, Зеленский, — мы никуда не денемся, вы застряли с нами"

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Мир

Президент Соединённых Штатов Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский начали в Вильнюсе двустороннюю встречу.

Байден: "Плохие новости для вас, Зеленский, — мы никуда не денемся, вы застряли с нами"
Фото: РБК

Американский лидер уже успел "уместно" пошутить.

"Плохие новости для вас, господин Зеленский, — мы никуда не денемся, вы застряли с нами", — отметил Байден.

Также сообщается, что на этой встрече в рамках саммита НАТО лидеры стран будут обсуждать вопросы возможности поставок Вооружённым силам Украины ракет ATACMS. Напомним, это ракеты большой дальности.

Сегодня бывший нардеп Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что "Зеленский поехал в Вильнюс пожрать, Лену выгулять и американцам нахамить".

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Байден сообщил Зеленскому "плохие новости": "Вы застряли с нами"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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