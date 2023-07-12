Байден сообщил Зеленскому "плохие новости": "Вы застряли с нами"

Байден: "Плохие новости для вас, Зеленский, — мы никуда не денемся, вы застряли с нами"

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский начали в Вильнюсе двустороннюю встречу.

Фото: РБК

Американский лидер уже успел "уместно" пошутить.

"Плохие новости для вас, господин Зеленский, — мы никуда не денемся, вы застряли с нами", — отметил Байден.

Также сообщается, что на этой встрече в рамках саммита НАТО лидеры стран будут обсуждать вопросы возможности поставок Вооружённым силам Украины ракет ATACMS. Напомним, это ракеты большой дальности.

Сегодня бывший нардеп Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что "Зеленский поехал в Вильнюс пожрать, Лену выгулять и американцам нахамить".

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