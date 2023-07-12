Норвегия планирует поставить Украине 1000 новых беспилотников

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Правительство Норвегии заявило, что в скором времени Украина получит 1 тыс. дополнительных комплектов БПЛА новой сборки. Как уточняет Министерство обороны страны, киевский режим получит беспилотники Black Hornet, изготовляемые на территории Королевства.

Фото: www.gazeta.ru

"Сейчас мы поставляем Украине 1 тыс. новых комплектов беспилотников".

Стоит отметить, ранее премьер Норвегии Йонас Гар Стёре официально заявил, что военное финансирование Украины от Королевства увеличится на 2,5 млрд крон, что приравнивается к американским $236 млн.