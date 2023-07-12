Генерал США Маккафри: Зеленский своей реакцией на решения НАТО сыграл на руку России

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Глава Украины Владимир Зеленский, перейдя на эмоции из-за позиции Запада по присоединению его страны к НАТО, сыграл на руку президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил генерал ВС США в отставке Барри Маккафри.

Фото: lentka.com

По его мнению, Зеленский поступает безрассудно, настаивая на том, чтобы Украину приняли в состав Североатлантического альянса.

"Это играет на руку Путину. Зеленский выставляет это так, будто он сражается против НАТО, а не с соседним государством. Он стучится в закрытую дверь", — приводит комментарий Маккафри издание Newsweek.

Генерал исключил прямое вмешательство НАТО в украинский конфликт. Он также подчеркнул: ВСУ даже без членства в альянсе получают хорошую поддержку от Запада, которая позволяет продолжать вести боевые действия.

Ранее Зеленский раскритиковал руководство НАТО за отказ принимать Украину в военный блок. Он назвал поведение участников альянса "беспрецедентным и абсурдным".