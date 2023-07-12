Белый дом: Байден и лидеры стран G7 выступят с заявлением о гарантиях безопасности для Украины

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Лидеры стран G7 на втором дне саммита НАТО в Вильнюсе (12 июля) сообщат, какие гарантии безопасности в скором времени будут ожидать Украину. Вместе с "Большой семёркой" будет выступать президент США Джо Байден, информирует старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат.

Фото: securityconference.org

"Президент Байден и лидеры стран G7 выступят с крупным заявлением совместно с президентом [Зеленским]".

Ключевой мыслью предстоящей речи, по словам Слоат, станет заявление о предоставлении помощи Киеву в построении армии с целью "сдерживать будущие атаки".