Столтенберг долго не мог уговорить западных лидеров возобновить саммит НАТО

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Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу утром 12 июля пришлось долго успокаивать участников саммита альянса в Литве.

Фото: РБК

Судя по видеозаписи, опубликованной на сайте НАТО, представители западных стран на фоне призывов генсека возобновить работу продолжали разговаривать друг с другом.

"Если вы займёте места, мы сможем начать как можно скорее… Прошу прощение за беспокойство, но мы здесь собрались на заседание", — подчеркнул Столтенберг.

Однако участники саммита не прекратили смеяться и общаться с коллегами. Лишь небольшая часть политиков послушно разместилась в зале, в том числе государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Столтенберг публично перечислил нарушителей порядка, после чего заседание возобновилось.

Ранее журналисты Washington Post сообщили, что американская делегация в Вильнюсе пришла в ярость после обвинений Киева в адрес США и НАТО.