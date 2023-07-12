Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу утром 12 июля пришлось долго успокаивать участников саммита альянса в Литве.
Судя по видеозаписи, опубликованной на сайте НАТО, представители западных стран на фоне призывов генсека возобновить работу продолжали разговаривать друг с другом.
"Если вы займёте места, мы сможем начать как можно скорее… Прошу прощение за беспокойство, но мы здесь собрались на заседание", — подчеркнул Столтенберг.
Однако участники саммита не прекратили смеяться и общаться с коллегами. Лишь небольшая часть политиков послушно разместилась в зале, в том числе государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Столтенберг публично перечислил нарушителей порядка, после чего заседание возобновилось.
Ранее журналисты Washington Post сообщили, что американская делегация в Вильнюсе пришла в ярость после обвинений Киева в адрес США и НАТО.
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