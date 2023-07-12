МИД Китая: сотрудничество Москвы и Пекина превзошло модель военно-политического союза времен холодной войны

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Межгосударственное сотрудничество Москвы и Пекина по всем показателям обгоняет эффективную работу военно-политического союза времён холодной войны. Такое мнение выразил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя одно из положений коммюнике НАТО о противоречии российско-китайского сотрудничества интересам альянса.

Фото: www.kommersant.ru

"Китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны. Отношения между двумя странами превзошли модель военно-политического союза времен холодной войны. Это в корне отличается от стран НАТО, которые создают закрытые кружки и занимаются блоковым противостоянием".

Такой подход, отмечает китайский политик, является более результативным для мирового сообщества, нежели чем "закрытые кружки" НАТО, где альянс занимается "блоковым противостоянием".

Ван Вэньбинь также попросил Североатлантический блок прекратить провокационные высказывания в адрес Китая.