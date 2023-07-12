Ноктис Дрейвен: правление Зеленского подходит к концу из-за больших потерь в рядах ВСУ

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Срок нахождения украинского президента Владимира Зеленского у власти подходит к концу, считает ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его мнению, Зеленский занял неправильную сторону истории, отдалившись от граждан собственной страны. Он отметил, что глава Украины будет вынужден покинуть высокий пост из-за больших потерь в рядах ВСУ на разных направлениях.

"Это конец линии человека, его история на последней главе", — подчеркнул ветеран в Twitter*.

Ранее Дрейвен выразил сочувствие украинским солдатам, которых Киев отправляет на убой ради достижения собственных целей. Он призвал военных ВСУ оставлять позиции и переходить на сторону российской армии.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.