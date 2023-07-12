AP: последовательница серийного убийцы Чарльза Мэнсона вышла на свободу спустя полвека

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Самую юную последовательницу американского маньяка Чарльза Мэнсона Лесли Ван Хуатен выпустили на свободу. Она провела в тюрьме 53 года, пишет Associated Press.

Фото: pixabay.com

В статье сказано, что 73-летняя женщина покинула калифорнийскую тюрьму во вторник, 11 июля. По информации издания, речь идёт об условно-досрочном освобождении.

В 1971 году Ван Хаутен приговорили к смертной казни, но затем изменили наказание на пожизненное заключение. С 2016 года её начали рекомендовать к освобождению. Женщине предстоит провести порядка трёх лет под присмотром полицейских. Как отмечает AP, оперативники отвезут её во временный дом для граждан, которые недавно вышли из тюрьмы.

"Она всё ещё пытается свыкнуться с мыслью, что это реально", — пояснил адвокат женщины.

Серийный убийца Чарльз Мэнсон умер в тюрьме в 2017 году в возрасте 83 лет.