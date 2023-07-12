Германия нашла новые улики на связываемой с подрывом "Северных потоков" яхте

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Немецкие следовали обследовали яхту, которая может быть причастна к ЧП на "Северных потоках", и обнаружили новые улики по делу о подрыве газопроводов, пишет Reuters.

Фото: Danish Defence Command

Германия вместе со Швецией и Данией отправила письмо членам Совбеза ООН, в котором сказано, что яхту арендовали таким образом, чтобы "скрыть личность настоящего фрахтователя". Как полагают в Берлине, с помощью судна злоумышленники могли доставить взрывчатку к трубопроводам.

"Не исключено, что обученные водолазы прикрепили взрывчатку в местах повреждения "Северных потоков", — отмечают представители ФРГ в письме.

Подозреваемых по этому делу ещё нет, расследование продолжается, сообщили немецкие следователи.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, беседуя с российскими пранкерами, указал на причастность Киева к катастрофе на "Северных потоках".