Граждане Польши попросили президента страны Анджея Дуду не позорить их на саммите НАТО в Вильнюсе и настоятельно рекомендовали ему нанять переводчика, а не говорить на английском самостоятельно.
Пользователи Twitter* заявили, что Польше уже "достаточно позора".
"Во имя Польши, прошу, возьми с собой переводчика", — написали юзеры.
"Стыдно за пана", — поддержали другие.
Такую реакцию польских пользователей Сети вызвала речь Дуды, где он в попытке говорить на английском "запинался и заикался".
"Убери гордость куда подальше и возьми переводчика, а не заикайся. После шести — семи лет срока должен разговаривать как носитель, а не как второклассник", — резюмировали поляки.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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