Поляки попросили Дуду не позорить их на саммите НАТО: "Стыдно за пана"

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Граждане Польши попросили президента страны Анджея Дуду не позорить их на саммите НАТО в Вильнюсе и настоятельно рекомендовали ему нанять переводчика, а не говорить на английском самостоятельно.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Пользователи Twitter* заявили, что Польше уже "достаточно позора".

"Во имя Польши, прошу, возьми с собой переводчика", — написали юзеры. "Стыдно за пана", — поддержали другие.

Такую реакцию польских пользователей Сети вызвала речь Дуды, где он в попытке говорить на английском "запинался и заикался".

"Убери гордость куда подальше и возьми переводчика, а не заикайся. После шести — семи лет срока должен разговаривать как носитель, а не как второклассник", — резюмировали поляки.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.