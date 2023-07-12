Польшу охватила истерия из-за якобы "шпионажа" России. По данным СМИ, поляки ищут русских "под каждой кроватью".
По мнению авторов польского издания Myśl Polska, среди граждан специально нагнетают обстановку, чтобы скрыть провал работы правительства страны.
"Хоть сюрреализм действий ABW (Агентство внутренней безопасности. — Прим. ред.) налицо, последствия самые серьёзные и реальные. Истерия "русские под каждой кроватью" — это не просто предвыборная уловка или дымовая завеса для отсутствия реальных успехов нынешней команды", — заявили авторы статьи.
По их мнению, истерия среди населения выгодна властям. Под видом борьбы с якобы "русским шпионажем", правительство избавляется от неугодных партий и оппозиционно настроенных политических деятелей, пресекая их работу благодаря изменениям в законодательстве.
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