Myśl Polska: Польшу охватила истерия — "Русские под каждой кроватью"

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Польшу охватила истерия из-за якобы "шпионажа" России. По данным СМИ, поляки ищут русских "под каждой кроватью".

Фото: flickr.com/ Lionel Martinez

По мнению авторов польского издания Myśl Polska, среди граждан специально нагнетают обстановку, чтобы скрыть провал работы правительства страны.

"Хоть сюрреализм действий ABW (Агентство внутренней безопасности. — Прим. ред.) налицо, последствия самые серьёзные и реальные. Истерия "русские под каждой кроватью" — это не просто предвыборная уловка или дымовая завеса для отсутствия реальных успехов нынешней команды", — заявили авторы статьи.

По их мнению, истерия среди населения выгодна властям. Под видом борьбы с якобы "русским шпионажем", правительство избавляется от неугодных партий и оппозиционно настроенных политических деятелей, пресекая их работу благодаря изменениям в законодательстве.