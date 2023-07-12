Президент Украины Владимир Зеленский привёл американскую делегацию на саммите НАТО в Вильнюсе в ярость, заявили журналисты. По их словам, триггером стало заявление лидера Незалежной о Североатлантическом альянсе.
Перед саммитом Зеленский в Сети обвинил альянс в том, что он не ставит никаких временных рамок для Украины на вступление в блок.
"Члены делегации из США были в ярости из-за твита Зеленского", — пишет Washington Post.
По мнению авторов, подобные заявления Зеленского доставляют Вашингтону всё больше неудобств.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Прекращением экспорта редкоземельных металлов Китай объявил "войну чипов".