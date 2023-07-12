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WP: делегация США пришла в ярость из-за заявления Зеленского о НАТО и Украине

0:37
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский привёл американскую делегацию на саммите НАТО в Вильнюсе в ярость, заявили журналисты. По их словам, триггером стало заявление лидера Незалежной о Североатлантическом альянсе.

WP: делегация США пришла в ярость из-за заявления Зеленского о НАТО и Украине
Фото: https://ura.news/news/1052665698

Перед саммитом Зеленский в Сети обвинил альянс в том, что он не ставит никаких временных рамок для Украины на вступление в блок.

"Члены делегации из США были в ярости из-за твита Зеленского", — пишет Washington Post.

По мнению авторов, подобные заявления Зеленского доставляют Вашингтону всё больше неудобств.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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