Разъяривший Запад флот танкеров для нефти из России ушёл в тень

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Индийская компания Gatik Ship Management за год создала флот из более полусотни судов на сумму 1,4 миллиарда долларов. Танкеры перевозили нефть из России, сообщает EADaily.

Фото: https://www.kathimerini.gr/

Однако западные страховые компании лишили суда покрытия, после чего владелец изменил флаг регистрации танкеров. Затем суда, которые продолжают перевозки, спрятали по неизвестным компаниям.

"Флот танкеров, возникший из ниоткуда, чтобы обеспечить поставки российской нефти, распался ещё быстрее, чем появился", — сообщили журналисты.

На данный момент под управлением Gatik Ship Management находятся всего четыре нефтяных танкера. В апреле их было 42, а ещё раньше — больше 50.