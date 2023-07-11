Дмитрий Медведев подвёл итоги саммита НАТО: "Третья мировая всё ближе"

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подвёл предварительные итоги саммита НАТО. Он отметил, что Североатлантический альянс планирует включить Украину в состав военно-политического блока. Однако сроки вступления остались неизвестными.

Фото: ya.ru

"Вполне вероятно — никогда. И это то, что боятся сказать вслух реалисты в Альянсе", — указал Медведев в своём Telegram-канале.

Также Запад намерен увеличить военную помощь киевскому режиму и поставить на Украину ракеты, кассетные боеприпасы и самолёты.

"Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту — тупик. Третья мировая всё ближе. Специальная военная операция будет продолжена с прежними целями", — подчеркнул Медведев.

По словам политика, киевскую группировку придётся ликвидировать. Более того, ВСУ уже нанесли удары кассетными боеприпасами по Токмаку. Поэтому пришло время "расчехлять" российские арсеналы данного вида вооружения, заключил Медведев.