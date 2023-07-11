Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подвёл предварительные итоги саммита НАТО. Он отметил, что Североатлантический альянс планирует включить Украину в состав военно-политического блока. Однако сроки вступления остались неизвестными.
"Вполне вероятно — никогда. И это то, что боятся сказать вслух реалисты в Альянсе", — указал Медведев в своём Telegram-канале.
Также Запад намерен увеличить военную помощь киевскому режиму и поставить на Украину ракеты, кассетные боеприпасы и самолёты.
"Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту — тупик. Третья мировая всё ближе. Специальная военная операция будет продолжена с прежними целями", — подчеркнул Медведев.
По словам политика, киевскую группировку придётся ликвидировать. Более того, ВСУ уже нанесли удары кассетными боеприпасами по Токмаку. Поэтому пришло время "расчехлять" российские арсеналы данного вида вооружения, заключил Медведев.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Прекращением экспорта редкоземельных металлов Китай объявил "войну чипов".