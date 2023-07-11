Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс, чтобы принять участие в саммите НАТО. Об этом информирует пресс-секретарь киевского лидера Сергей Никифоров.

Фото: https://ura.news/news/1052665698

"Он приземлился".

Ранее Зеленский негативно воспринял решение НАТО не торопиться принимать Украину в альянс. Его возмущает такое безосновательное откладывание сроков.