Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс, чтобы принять участие в саммите НАТО. Об этом информирует пресс-секретарь киевского лидера Сергей Никифоров.
"Он приземлился".
Ранее Зеленский негативно воспринял решение НАТО не торопиться принимать Украину в альянс. Его возмущает такое безосновательное откладывание сроков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Прекращением экспорта редкоземельных металлов Китай объявил "войну чипов".