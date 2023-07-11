Зеленский раскритиковал НАТО за неготовность принять Украину в альянс: "Беспрецедентно и абсурдно"

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Украинский президент Владимир Зеленский не смог сдержать эмоции, комментируя неготовность Североатлантического альянса принимать его страну в состав военного блока.

Фото: https://mosregtoday.ru

По словам политика, Киев получил сигнал о том, что НАТО обсуждает формулировки по возможному приглашению Украину в альянс без её участия в этой дискуссии.

"Хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины. Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины. И когда добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины...", — написал Зеленский в Telegram-канале.

Он добавил, что у Киева остаётся лишь одна возможность — "торговаться" членством Украины в НАТО в переговорах с Москвой. Президент Украины также указал на слабость Североатлантического альянса из-за отказа называть конкретные сроки вхождения его страны в военный блок. Зеленский пообещал вновь поднять эту тему на саммите в Литве.

Ранее стало известно, что руководитель США Джо Байден выступает против присоединения Украины к НАТО в Вильнюсе, ведь, по его мнению, такое решение приведёт к войне альянса с Россией.