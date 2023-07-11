Axios: секретная служба проинформирует конгресс США о найденном в Белом доме кокаине

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В четверг, 13 июля, в американском конгрессе пройдёт брифинг по делу об обнаружении кокаина на территории Белого дома. Об этом пишет Axios.

Фото: Fotodom.ru/ Eyeubiquitous

Представители Республиканской партии сообщили в интервью изданию, что мероприятие запланировано на уровне персонала.

"Секретная служба США проинформирует конгресс об обнаружении кокаина в Белом доме", — подчёркивается в публикации.

Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени. Подробности мероприятия пока не разглашаются.

Ранее стало известно, что в официальной резиденции президента США Джо Байдена нашли порошок, напоминающий кокаин. Он был спрятан в шкафу, который использовался в качестве камеры хранения, где посетители обычно оставляли свои мобильные устройства.

Как предположил экс-глава США Дональд Трамп, кокаин мог предназначаться либо Байдену, либо его сыну Хантеру.