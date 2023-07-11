Американский лидер Джо Байден опозорился во время встречи с королём Великобритании Карлом III, нарушив правила этикета и протокол, пишет Daily Mail.
По информации издания, первая ошибка Байдена состояла в том, что он в какой-то момент решил схватить короля за локоть правой руки своей левой рукой.
Ещё один недочёт в поведении президента США — хлопки по спине Карла III, расцениваемые в качестве большой фамильярности, сказано в материале.
Как пояснили журналисты, монарха нельзя трогать, если он этого не разрешал. Обозреватели DM также добавили, что Байден обогнал Карла III при осмотре гвардии, а затем вступил в долгий диалог с военнослужащим, заставив короля ждать заверения разговора.
Ранее авторы Axios сообщили, что глава Белого дома регулярно выходит из себя и кричит на своих подчинённых. Некоторые сотрудники администрации США боятся оставаться наедине с Байденом.
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