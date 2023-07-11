Политолог Марков обозначил цели Украины в НАТО: "Лично Зеленскому устроят овацию"

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Вопрос о преференциях для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе уже решён, заявил политолог Сергей Марков. По его словам, у Незалежной несколько целей в Североатлантическом альянсе.

Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com

Так, по мнению политолога, вероятно, что будет создан координационный совет Украина-НАТО, который займётся вопросами сотрудничества.

"Украине отменят подготовительный этап для вступления в НАТО, ПДЧ, план действий по подготовке к членству в НАТО. Будут подготовлены двусторонние договорённости Украины и разных стран НАТО по оказанию этими странами помощи Украине. Это будут очень конкретные договоры с большим количеством обязательств этих разных стран", — заявил политолог.

Кроме прочего, по его словам, НАТО окажет Киеву безусловную поддержку в вопросах противостояния с Россией. Также альянс, вероятно, увеличит мощности производства оружия.

"Лично Зеленскому устроят овацию", — резюмировал эксперт.