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Myśl Polska: в Варшаве перед посольством Украины устроили акцию "Воскресенье расплаты"

1:21
Мир

Поляки провели акцию "Воскресенье расправы" у здания посольства Украины в Варшаве. Об этом сообщает Myśl Polska.

Myśl Polska: в Варшаве перед посольством Украины устроили акцию "Воскресенье расплаты"
Фото: https:// www.tourister.ru

По информации издания, граждане Польши почтили память погибших от рук ОУН-УПА* в ходе Волынской резни, расставив обувь перед посольством. Отмечается, что участники акции также выступили против предоставления финансовой и военной помощи Киеву.

"Перед посольством Украины в Варшаве несколько сотен людей собрались в рамках "Воскресенья расплаты украинцев", акции, организованной партией Front Кшиштофа Толвиньского", — сказано в публикации.

Поляки, которые пришли на митинг, заявили, что у Украины остаётся большой долг перед Варшавой. Как подчёркивается в статье, агрессивные украинские провокаторы хотели остановить акцию, однако им не удалось этого сделать.

Ранее обозреватель New York Times Эндрю Хиггинс сообщил, что его бабушка чудом выжила при нападении националистов на польское село 80 лет назад. Он осудил Украину за отказ "признавать грехи".

* признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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