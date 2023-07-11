CNN: ФБР совместно с СБУ удаляли пророссийские аккаунты в соцсетях

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Федеральное бюро расследований США совместно с украинской СБУ работали над удалением пророссийских аккаунтов из Сети, которые вели обычные пользователи, сообщили американские журналисты.

Фото: flickr. com

В Судебном комитете США посчитали это вмешательством в свободу слова и намерены использовать доклад ФБР в качестве доказательств неправомерности действий.

"Доклад содержит обвинения в адрес ФБР в связи с ненадлежащей проверкой аккаунтов в соцсетях, которые одно из главных разведывательных ведомств Украины, СБУ, пометило как распространяющие российскую дезинформацию", — сообщили журналисты CNN.

Так, по их данным, работали службы "в связке". ФБР указывала американским социальным сетям на якобы нарушения в аккаунтах, после того как СБУ их пометила как "пророссийские", и указала на "распространение дезинформации".