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"Рыбарь" указал точное расположение завода Rheinmetall на Украине

1:08
Мир

Крупнейший в Германии производитель вооружений Rheinmetall в течение трёх месяцев откроет на Украине завод по производству танков и другой боевой техники. Об этом сообщил глава компании Армин Паппергер.

"Рыбарь" указал точное расположение завода Rheinmetall на Украине
Фото: https://nektonemo.livejournal.com

Он не назвал точное расположение объекта и не озвучил другие детали. Однако военные аналитики Telegram-канала "Рыбарь" сообщили, что строительство идёт уже больше месяца. Само предприятие возводят в Закарпатье в районе населённого пункта Чернотисов.

Жители города Виноградов отметили, что в регионе зафиксировано активное перемещение грузовиков с гравием, бульдозеров и другой техники. На обратном пути замечены автоприцепы, набитые грунтом, что говорит о возведении подземных сооружений для защиты от ракетных ударов.

"Размещение вплотную к румынской границе выгодно логистически и из соображений защиты: в Rheinmetall явно рассчитывают, что ВС РФ не будут бить по заводу из-за вероятности промаха и международного скандала", — отметили аналитики.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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