Politico: Байден и Зеленский могут встретиться 12 июля в Вильнюсе

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Президент США Джо Байден планирует встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 12 июля в Вильнюсе, где будет проходить саммит НАТО, с целью обсудить дальнейшее членство Киева в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщает газета Politico, однако стоит отметить, что информация не подтверждена ни с американской, ни с украинской сторон.

Фото: РБК

Также, как передаёт корреспондент издания, единственное, на что может рассчитывать киевский режим на саммите альянса, это ликвидация бюрократических препятствий и получение гарантии безопасности от США и некоторых союзников. На большее Америка и не способна, так как понимает, что быстрое вступление Украины в ряды Североатлантического альянса может гарантировать "состояние войны всего блока с Россией".

Сообщается, что днём ранее, 11 июля, президент США намерен встретиться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом с целью обсудить вступление Швеции в НАТО, блокируемое Анкарой.