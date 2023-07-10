Московские переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и генеральным секретарём Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джассимом Мухаммед аль-Будайви завершились договорённостью о дальнейшем сотрудничестве.
Как передаёт МИД РФ, ключевой темой разговора стало обсуждение перспектив в совместной промышленности и реализация проектов как на территории Федерации, так и в странах объединения.
"Значительное внимание было уделено перспективам развития торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия России с монархиями Аравийского полуострова. Выражена обоюдная заинтересованность в наращивании промышленной кооперации и реализации совместных проектов как в России, так и в странах ССАГПЗ".
Также немаловажную роль уделили обсуждению текущей ситуации на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива: обсуждались методы обеспечения в регионе стабильности и устойчивого развития.
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