США: вопрос вступления Турции в ЕС не должен мешать присоединению Швеции к НАТО

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Вступление Турции в Евросоюз не должно стать препятствием для присоединения Швеции к НАТО. Как сообщает руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, это "два отдельно стоящих вопроса".

Фото: www.gazeta.ru

"США на протяжении нескольких лет поддерживали и поддерживают Турцию в стремлении присоединиться к ЕС <…> Тем не менее мы считаем, что это не должно становиться препятствием присоединению Швеции к НАТО".

Представитель Госдепа также отметил, что этот вопрос должен решаться между Евросоюзом и Турцией.

Напомним, ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган настоятельно попросил ряд стран расчистить дорогу Турции к Европейскому союзу. Тогда они "откроют путь Швеции [в НАТО], как ранее сделали это для Финляндии".