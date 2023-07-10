Вступление Турции в Евросоюз не должно стать препятствием для присоединения Швеции к НАТО. Как сообщает руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, это "два отдельно стоящих вопроса".
"США на протяжении нескольких лет поддерживали и поддерживают Турцию в стремлении присоединиться к ЕС <…> Тем не менее мы считаем, что это не должно становиться препятствием присоединению Швеции к НАТО".
Представитель Госдепа также отметил, что этот вопрос должен решаться между Евросоюзом и Турцией.
Напомним, ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган настоятельно попросил ряд стран расчистить дорогу Турции к Европейскому союзу. Тогда они "откроют путь Швеции [в НАТО], как ранее сделали это для Финляндии".
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