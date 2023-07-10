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Премьер Италии: необходимо решать проблему миграции у ее истоков

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Мир

Проблема с большим потоком мигрантов должна иметь особое внимание еще в самом ее зарождении, а не на кульминационном этапе. Добровольное распределение "беженцев" со стороны европейского правительства не приведёт к решению сложившихся трудностей — таково мнение премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая политик высказала во время совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем.

Премьер Италии: необходимо решать проблему миграции у ее истоков
Фото: РБК

"[Нужно] думать о первичных перемещениях, а не обсуждать вторичные. Это проще. Для того, чтобы решение проблемы было единодушным, решать проблему миграции нужно на месте ее возникновения".

На данный момент идут активные обсуждения по созданию единой миграционной политики. Ранее, 8 июня, был предложен проект документа по урегулированию данного вопроса, который, в свою очередь, был отвергнут Венгрией и Польшей.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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