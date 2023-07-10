Жительница Польши рассказала о зверствах украинцев в Волынской резне

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Выжившая в Волынской резне полька Анна Осинская рассказала, что украинские националисты сожгли дом её семьи. Тогда ей было всего 13 лет.

Фото: w-dog.ru

Сейчас жительнице Польши 93 года. Однако женщина до сих пор помнит зверства последователей Бандеры*. Она возмущена, что нынешнее киевское руководство так и не проявило никакого раскаяния за действия своих предков. Осинская призналась, что никогда не забудет бешеные крики: "Убей поляков, убей поляков, убей поляков".

В июле 1943 года представители украинской повстанческой армии (УПА)** провели "чистки" польского населения. За два дня последователи Бандеры* убили 60 тысяч человек, в том числе женщин и детей.

"Мы не забудем наших родственников, убитых украинскими националистами во время войны только потому, что они были поляками", — сказала Осинская в интервью The New York Times.

Осинская вместе с десятками тысяч других польских беженцев выросла в обществе, травмированном массовыми убийствами 1943 года и кипящем ненавистью к украинцам, отмечается в материале.

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)

**Украинская повстанческая армия (УПА) - признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ