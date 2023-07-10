Выжившая в Волынской резне полька Анна Осинская рассказала, что украинские националисты сожгли дом её семьи. Тогда ей было всего 13 лет.
Сейчас жительнице Польши 93 года. Однако женщина до сих пор помнит зверства последователей Бандеры*. Она возмущена, что нынешнее киевское руководство так и не проявило никакого раскаяния за действия своих предков. Осинская призналась, что никогда не забудет бешеные крики: "Убей поляков, убей поляков, убей поляков".
В июле 1943 года представители украинской повстанческой армии (УПА)** провели "чистки" польского населения. За два дня последователи Бандеры* убили 60 тысяч человек, в том числе женщин и детей.
"Мы не забудем наших родственников, убитых украинскими националистами во время войны только потому, что они были поляками", — сказала Осинская в интервью The New York Times.
Осинская вместе с десятками тысяч других польских беженцев выросла в обществе, травмированном массовыми убийствами 1943 года и кипящем ненавистью к украинцам, отмечается в материале.
*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)
**Украинская повстанческая армия (УПА) - признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
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