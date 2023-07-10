Германия приступила к работе над документом, который будет давать гарантии безопасности для киевского режима на двусторонней основе. Об этом сообщили в кабинете министров ФРГ.
Отмечается, что документ не содержит обязанности по оказанию взаимной военной помощи.
Целью предстоящего соглашения является наделение Украины способностью самостоятельно защищаться. Кроме того, предполагается оказание военной, экономической и дипломатической поддержке.
В Берлине подчеркнули, что в переговорный процесс вовлечены все страны, входящие в G7.
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Европейский Центральный Банк требует от Германии выплат долгов других государств.