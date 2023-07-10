Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не планирует выдвигаться на пятый срок. Об этом сообщает Reuters.
Глава правительства отметил, что после выборов, которые пройдут в ноябре 2023 года, он уйдёт из политики.
Рютте уже сообщал о своих планах уйти в отставку, в ближайшее время он подаст королю своё прошение об уходе.
Вероятной причиной подобного решения стал раскол правящей коалиции по вопросу миграционной политики. Стоит добавить, что Рютте возглавлял правительство Нидерландов на протяжении 12 лет.
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