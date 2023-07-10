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Премьер-министр правительства Нидерландов уйдёт в отставку

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Мир

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не планирует выдвигаться на пятый срок. Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр правительства Нидерландов уйдёт в отставку
Фото: Ddp Images/Keystone Press Agency

Глава правительства отметил, что после выборов, которые пройдут в ноябре 2023 года, он уйдёт из политики.

Рютте уже сообщал о своих планах уйти в отставку, в ближайшее время он подаст королю своё прошение об уходе.

Вероятной причиной подобного решения стал раскол правящей коалиции по вопросу миграционной политики. Стоит добавить, что Рютте возглавлял правительство Нидерландов на протяжении 12 лет.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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