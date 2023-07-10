НАТО рассматривает два варианта развития своих отношений с киевским режимом. Об этом сообщает Financial Times.
Одним из вариантов отношений между Украиной и альянсом является модель Израиля. Это предполагает, что Киев сможет защитить себя сам. Однако это дорого с точки зрения финансовых вложений.
Вторая модель — это когда НАТО само защищает страну, когда в этом есть необходимость. Тогда это дорого с точки зрения ответственности.
По словам источника издания, чем дольше продолжаются контакты между сторонами, то всё более очевидным становится то, что Западным странам это обходится очень дорого.
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