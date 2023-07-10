На вооружении Военно-морского флота России находится самая большая подводная лодка в мире — К-329 "Белгород". Субмарина способна перевезти до шести единиц "оружия апокалипсиса". Об этом сообщил военный аналитик испанского издания Rebelión Хуанлу Гонсалес.
Всего один удар ракетного комплекса "Посейдон" может уничтожить сразу несколько американских штатов, отметил эксперт.
"Всего одна ракета "Посейдона" способна уничтожить одним махом штаты Нью-Йорк, Лонг-Айленд и Нью-Джерси и вызвать в океане радиоактивные цунами", — предупредил Гонсалес.
Разнообразный ядерный арсенал России сдерживает страны Запада от развязывания полномасштабной войны. Никто не может поставить под угрозу само существование российского государства, подчеркнул обозреватель.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Европейский Центральный Банк требует от Германии выплат долгов других государств.