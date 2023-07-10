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Rebelion: один удар комплекса "Посейдон" уничтожит несколько штатов США

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Мир

На вооружении Военно-морского флота России находится самая большая подводная лодка в мире — К-329 "Белгород". Субмарина способна перевезти до шести единиц "оружия апокалипсиса". Об этом сообщил военный аналитик испанского издания Rebelión Хуанлу Гонсалес.

Rebelion: один удар комплекса "Посейдон" уничтожит несколько штатов США
Фото: hdpic.club

Всего один удар ракетного комплекса "Посейдон" может уничтожить сразу несколько американских штатов, отметил эксперт.

"Всего одна ракета "Посейдона" способна уничтожить одним махом штаты Нью-Йорк, Лонг-Айленд и Нью-Джерси и вызвать в океане радиоактивные цунами", — предупредил Гонсалес.

Разнообразный ядерный арсенал России сдерживает страны Запада от развязывания полномасштабной войны. Никто не может поставить под угрозу само существование российского государства, подчеркнул обозреватель.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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